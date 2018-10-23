Киевских полицейских поймали на получении $50 тыс. от предполагаемого наркоторговца

23 октября, 2018, 13:16

22 октября правоохранители задержали двух полицейских, которые получили взятку в размере $50 тыс. от подозреваемого в наркоторговле

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"После получения указанной суммы обоих участников преступной группы: капитана полиции – старшего следователя следственного отдела и лейтенанта – следователя отделения расследования преступлений в сфере транспорта следственного отдела Подольского управления полиции ГУ НП в Киеве задержали", - отметили в ведомстве.

Организатором преступной группы оказался оперуполномоченный столичного отдела Управления противодействия наркопреступности ГУ НП, капитан полиции. Он вместе с двумя задержанными офицерами требовал взятку от мужчины в размере $50 тыс.

В отношении мужчины, у которого требовали взятку, уже проводилось досудебное расследование по ст. 311 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров).

Правоохранители обещали злоумышленнику за взятку не регистрировать относительно него дополнительный эпизод по ст. 306 УК Украины (использование средств, добытых от незаконного оборота наркосредств) и не инициировать вопрос об аресте.

"В отношении всех фигурантов готовится подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас прокуратура устанавливает местонахождение организатора преступной группы.