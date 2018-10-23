Крымчанам не грозит уголовное наказание за проезд по Керченскому мосту, - пограничники

23 октября, 2018, 19:42

Крымчанам не грозит уголовная ответственность за незаконное пересечение границы Украины через Керченский мост

Об этом рассказал помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передают Крым. Реалии.

"Граждане, которые незаконно въезжают или выезжают из Крыма, будут, как и раньше, нести ответственность по статье 204-2 – административную. Российские документы, выданные на оккупированной территории, не имеют для нас никакой юридической силы, и рассматривать их как основание для пересечения границы или границ оккупированных территорий нет оснований. В таком случае крымчан будут привлекать к административной ответственности, а к уголовной – только в случае совершения действий с целью причинения вреда интересам Украины", – отметил Слободян.

Он добавил, что закон, который недавно приняла Верховная Рада, "касается случаев, когда иностранцы в нарушение законодательства посещают аннексированный Крым».

Если после этого этим людям запрещают въезд на территорию Украины и они все равно пытаются попасть в обход пункта пропуска или с поддельным документом, то их задержат и это, однозначно, уголовная ответственность.