Крымчанам не грозит уголовное наказание за проезд по Керченскому мосту, - пограничники
Об этом рассказал помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передают Крым. Реалии.
"Граждане, которые незаконно въезжают или выезжают из Крыма, будут, как и раньше, нести ответственность по статье 204-2 – административную. Российские документы, выданные на оккупированной территории, не имеют для нас никакой юридической силы, и рассматривать их как основание для пересечения границы или границ оккупированных территорий нет оснований. В таком случае крымчан будут привлекать к административной ответственности, а к уголовной – только в случае совершения действий с целью причинения вреда интересам Украины", – отметил Слободян.
Он добавил, что закон, который недавно приняла Верховная Рада, "касается случаев, когда иностранцы в нарушение законодательства посещают аннексированный Крым».
Если после этого этим людям запрещают въезд на территорию Украины и они все равно пытаются попасть в обход пункта пропуска или с поддельным документом, то их задержат и это, однозначно, уголовная ответственность.
- Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла закон, которым вводится уголовная ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины. Решение поддержали 243 народных депутатов. Теперь соответствующий закон должен подписать президент Петр Порошенко.
Читайте также
-
11 октября, 2018 Виталий Портников: России нечего делать в Совете Европы
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
13 октября, 2018 Все говорят про томос, а что это значит
-
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
Читайте также
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
13 октября, 2018 Все говорят про томос, а что это значит
-