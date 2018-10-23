Конституционный суд Польши в ноябре рассмотрит изменения к закону об Институте нацпамяти
23 октября, 2018, 18:04
Конституционный суд Польши в следующем месяце будет рассматривать изменения к закону об институте национальной памяти, которые не удовлетворяют Киев
Об этом 23 октября заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.
"Для всех украинцев было бы важно, чтобы решение, как будет принято, соответствовало тому настоящему смыслу нашей истории, нашей дружбы и нашего понимания, каким образом идти вперед", - сказал глава украинского МИД.
"Сейчас в этом законе только украинцы упоминаются отдельно, и это, я считаю, несправедливо. И, конечно, от этого не должны страдать ни поляки, ни украинцы", - отметил Климкин.
- Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание "преступлений украинских националистов", а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.
- В то же время Дуда попросил Конституционный суд проверить статьи закона, в которых упоминаются "украинские националисты" и термин "Восточная Малопольша".
- Израиль выступил категорически против новых поправок в закон об институте национальной памяти, заявляя, что Польша переписывает историю.
- В июне Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об институте национальной памяти, отменив статью, предусматривающую уголовную ответственность за приписывание польскому народу преступлений нацистов. Тель-Авив приветствовал это решение, однако Киев выразил разочарование, ведь упоминание о "преступлениях украинских националистов" в законе осталось.
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