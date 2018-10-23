Конституционный суд Польши в ноябре рассмотрит изменения к закону об Институте нацпамяти

23 октября, 2018, 18:04

Конституционный суд Польши в следующем месяце будет рассматривать изменения к закону об институте национальной памяти, которые не удовлетворяют Киев

Об этом 23 октября заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

"Для всех украинцев было бы важно, чтобы решение, как будет принято, соответствовало тому настоящему смыслу нашей истории, нашей дружбы и нашего понимания, каким образом идти вперед", - сказал глава украинского МИД.

"Сейчас в этом законе только украинцы упоминаются отдельно, и это, я считаю, несправедливо. И, конечно, от этого не должны страдать ни поляки, ни украинцы", - отметил Климкин.