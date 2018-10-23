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Грицак-младший избежал люстрации за преследование участников Революции Достоинства

Олег Грицак, прокурор, поддерживавший решение суда против участников Революции Достоинства, не попал под действие люстрации

Об этом сообщает программа “Наши Деньги с Денисом Бигусом”.

Олег Грицак - сын председателя СБУ Василия Грицака и заместителя прокурора Полтавской области.

В расследовании программы идет речь о том, что Олег Грицак, тогда еще прокурор Оболонского районного суда г. Киева, принял решение о задержании участников Революции Достоинства. Задержанными были двое студентов и 31-летний мужчина. Им инкриминировали организацию массовых беспорядков с тяжелыми последствиями.

Сергей Горбатюк, начальник Управления специальных расследований ГПУ, сказал, что была возможность избежать участия в таких судебных процессах. Например, можно было взять больничный. То есть, фактически, не отказываться от участия в деле, но решение не принимать.

По этому же делу проходит и тогдашняя начальница Грицака - Илона Клюге. В апреле этого года ей инкриминировали незаконное задержание, привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица, а также препятствование проведению митингов и собраний. То есть, Клюге попала под действие Закона “Об очищении власти” (люстрации).

А вот у Грицака ситуация противоположная - в августе его назначили заместителем прокурора Полтавской области.

Журналист программы приехал в Полтаву, чтобы задать Олегу Грицаку два вопроса: считает ли он законным задержание активистов Революции Достоинства и считает ли он себя нарушителем закона? На что Грицак ответил, что неуполномочен давать комментарии по этому поводу.

Согласно ЗУ “Об очищении власти”, люстрировать надо работника органа прокуратуры, который поддерживал ходатайство о применении мер, поддерживал государственное обвинение в суде.

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