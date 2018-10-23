Германия согласилась покупать газ в США, - WSJ
Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации издания, в этом месяце Меркель на закрытом завтраке с депутатами сообщила о решении правительства взять на себя часть финансирования строительства терминала для сжиженного природного газа (СПГ) из США, который будет расположен на севере Германии.
Проект был остановлен в течение многих лет, но Трамп активно лоббировал его в Европе, чтобы увеличить объемы закупленного в США сжиженного газа и уменьшить энергетическую зависимость Европы от России. Германия получает большую часть своего газа из России, и попытки США открыть свой рынок для американских компаний зашли в тупик из-за отсутствия государственной поддержки.
Меркель сказала депутатам, что решение о софинансировании терминала для СПГ является "стратегическим" и может окупиться в долгосрочной перспективе. Пресс-секретарь правительства Германии сообщил изданию, что этот шаг был сделан в экономических интересах Германии, а не из-за давления США.
Меньше чем через неделю после общения Меркель с депутатами была подана одна из самых первых заявок на государственную помощь для строительства терминала в городе Штаде неподалеку от Гамбурга.
Несколько чиновников из США и Германии считают, что Берлин надеется благодаря поставкам американского газа решить долгий торговый спор с Вашингтоном. Еще одна мотивация – надежда избежать введения американских санкций из-за строительства газопровода "Северный поток-2".
- В среду, 17 октября, Польша подписала 20-летний контракт на поставки сжиженного газа из США. В 2022 году в Польше завершается контракт на поставку российского газа с "Газпромом" и она не намерена его продлевать.
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