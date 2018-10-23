Футболист "Ман Сити" Зинченко рассказал, что ему дали выступления за "Шахтер"

23 октября, 2018, 09:56

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко вспомнил годы выступлений за "Шахтер"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Те пять лет, что я провел в донецком "Шахтере", были одними из лучших в моей жизни. Именно там я получил футбольный фундамент", - сказал Зинченко.

По словам украинца, в Харькове "Манчестер Сити" ждет матч с отличной командой.

"Нас ждет поединок с хорошим соперником. У "Шахтера" в составе отличные футболисты. Несмотря на то что летом ушли Фред, Бернард и другие, это отличная команда, и мы готовы во всеоружии встретиться с ней на поле", - сказал Зинченко.