Футболист "Ман Сити" Зинченко рассказал, что ему дали выступления за "Шахтер"
23 октября, 2018, 09:56
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко вспомнил годы выступлений за "Шахтер"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
"Те пять лет, что я провел в донецком "Шахтере", были одними из лучших в моей жизни. Именно там я получил футбольный фундамент", - сказал Зинченко.
По словам украинца, в Харькове "Манчестер Сити" ждет матч с отличной командой.
"Нас ждет поединок с хорошим соперником. У "Шахтера" в составе отличные футболисты. Несмотря на то что летом ушли Фред, Бернард и другие, это отличная команда, и мы готовы во всеоружии встретиться с ней на поле", - сказал Зинченко.
- Перед визитом "Манчестер Сити" в Харьков Зинченко заявил, что команда летит в лучшую на свете страну.
- Матч 3-го тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Манчестер Сити" состоится сегодня в Харькове и начнется в 22:00.
- "Шахтер" сыграет против "Манчестер Сити" без своего травмированного лидера - Тайсона.
- Также команде Паулу Фонсеки, из-за повреждений, не поможет другой лидер полузащиты - Марлос.
- В стартовом матче Лиги чемпионов "Шахтер" дома сыграл вничью с немецким "Гоффенгаймом" - 2:2.
- Во втором туре ЛЧ "Шахтер" отобрал очки у французского "Лиона" - 2:2.
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