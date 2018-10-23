Фонсека рассказал о существенных потерях "Шахтера" перед "Манчестер Сити"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
По словам португальского тренера, против английского клуба не сыграют два лидера команды - Тайсон и Марлос, а участие в игре Исмаили находится под вопросом.
"Тайсон и Марлос? Да, мы потеряли два, наверное, самые важные элемента команды. Также сейчас под вопросом участие Исмаили. Тайсон травмировался в матче с "Зарей" и выбыл минимум на шесть недель. У Марлоса повреждения после встречи с "Десной". Убежден, что он пропустит два ближайших поединка. Попробуем обойтись теми силами, что есть", - сказал Фонсека.
Тренер "Шахтера" отметил, что "Шахтер", по сравнению с прошлым сезоном, существенно изменился, а "Манчестер Сити" не только сохранил состав, а усилился.
"Манчестер Сити" остался прежним, даже усилился некоторыми игроками. Что касается нас, то на поле выйдет фактически другая команда. Ушли несколько важных игроков: Срна, Феррейра, Фред, Бернард... В то же время некоторые ребята в сегодняшнем составе, пожалуй, впервые окажутся в таком соревновательном контексте", - отметил Фонсека.
- Матч 3-го тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Манчестер Сити" состоится сегодня в Харькове и начнется в 22:00.
- "Шахтер" сыграет против "Манчестер Сити" без своего травмированного лидера - Тайсона.
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Также команде Паулу Фонсеки, из-за повреждений, не поможет другой лидер полузащиты - Марлос.
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В стартовом матче Лиги чемпионов "Шахтер" дома сыграл вничью с немецким "Гоффенгаймом" - 2:2.
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Во втором туре ЛЧ "Шахтер" отобрал очки у французского "Лиона" - 2:2.
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