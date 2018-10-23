Фонсека рассказал о существенных потерях "Шахтера" перед "Манчестер Сити"

23 октября, 2018, 09:00

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о кадровых потерях "Шахтера" перед матчем Лиги чемпионов против "Манчестер Сити"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

По словам португальского тренера, против английского клуба не сыграют два лидера команды - Тайсон и Марлос, а участие в игре Исмаили находится под вопросом.

"Тайсон и Марлос? Да, мы потеряли два, наверное, самые важные элемента команды. Также сейчас под вопросом участие Исмаили. Тайсон травмировался в матче с "Зарей" и выбыл минимум на шесть недель. У Марлоса повреждения после встречи с "Десной". Убежден, что он пропустит два ближайших поединка. Попробуем обойтись теми силами, что есть", - сказал Фонсека.

Тренер "Шахтера" отметил, что "Шахтер", по сравнению с прошлым сезоном, существенно изменился, а "Манчестер Сити" не только сохранил состав, а усилился.

"Манчестер Сити" остался прежним, даже усилился некоторыми игроками. Что касается нас, то на поле выйдет фактически другая команда. Ушли несколько важных игроков: Срна, Феррейра, Фред, Бернард... В то же время некоторые ребята в сегодняшнем составе, пожалуй, впервые окажутся в таком соревновательном контексте", - отметил Фонсека.