Евросоюз осудил российскую милитаризацию на Азове

23 октября, 2018, 20:34

Европейский Союз осуждает блокирование судоходства и милитаризацию Российской Федерацией Азовского моря

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини во время пленарного заседания Европарламента во вторник, 23 октября, передает "Европейская правда".

"Возведение моста между Россией и Крымом произошло без разрешения Украины - это еще одно нарушение украинского суверенитета. Более того, мост препятствует прохождению судов в украинские порта. 6 месяцев назад Россия ввела новый режим инспекций судов. Это привело к значительным задержкам и увеличению расходов со стороны украинских экспортеров и судов, которые ходят под флагами ЕС", - сказала она.

Российская Федерация этим режимом зацепила 2000 судов под украинскими и международными флагами, подчеркнула Могерини.

"Вместе с этим Россия начала переброску военных судов в Азовское море в значительном количестве. Когда нарушаются международное право и украинский суверенитет, ЕС стоит на стороне украинского народа", - сказала Могерини.