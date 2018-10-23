Боевики разрешили эвакуировать тела двух мирных жителей, погибших 18 октября
23 октября, 2018, 18:51
Около 15:00 во вторник, 23 октября, боевики эвакуировали с минных полей возле Золотого-4 тела двух мирных жителей, которые подорвались на мине 18 октября
Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации города Золотое Попаснянского района Луганщины Константин Ильченко, передает "Громадское радио".
Сделать это украинцам не удавалось из-за обстрелов со стороны боевиков "ДНР".
"Встает вопрос, что дальше они будут делать: либо отдадут родственникам, которые есть на оккупированной территории либо будут пытаться через определенную процедуру передать эти тела на территорию, подконтрольную украинской власти. Если этот вопрос будет решен именно так, то военно-гражданская администрация Золотого сделает все возможное, чтобы достойно похоронить их", — заявил Ильченко.
- Напомним, 45-летний Сергей Галканов и 46-летняя Ольга Кочетыгина подорвались в серой зоне 18 октября. Пара возвращалась домой из подконтрольного Украине Золотого-4 на оккупированную территорию. Боевики утверждают, что пара погибла в результате взрыва мины.
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