Звездный форвард Ибрагимович может перейти в "Реал"

22 октября, 2018, 14:57

"Реал" рассматривает возможность аренды у "Лос-Анджелес Гэлакси" славного шведского форварда Златана Ибрагимовича

Об этом сообщает Tiempo de Juego в twitter.

"Реал" летом расстался с главным бомбардиром клуба Криштиану Роналду и сейчас имеет большие трудности с забитыми голами. Поэтому мадридцы ищут результативного форварда.

"Реал" зимой может прибегнуть к помощи Златана Ибрагимовича. Сейчас швед выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси" и накануне забил в пятом матче подряд. Ибрагимович может перейти в "Реал" на правах краткосрочной аренды, как раньше это делали Дэвид Бекхэм, Тьерри Анри и Лэндон Донован.