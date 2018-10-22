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Звездный форвард Ибрагимович может перейти в "Реал"


фото: twitter
"Реал" рассматривает возможность аренды у "Лос-Анджелес Гэлакси" славного шведского форварда Златана Ибрагимовича

Об этом сообщает Tiempo de Juego в twitter.

"Реал" летом расстался с главным бомбардиром клуба Криштиану Роналду и сейчас имеет большие трудности с забитыми голами. Поэтому мадридцы ищут результативного форварда.

"Реал" зимой может прибегнуть к помощи Златана Ибрагимовича. Сейчас швед выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси" и накануне забил в пятом матче подряд. Ибрагимович может перейти в "Реал" на правах краткосрочной аренды, как раньше это делали Дэвид Бекхэм, Тьерри Анри и Лэндон Донован.

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