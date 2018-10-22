Звездный форвард Ибрагимович может перейти в "Реал"
22 октября, 2018, 14:57
"Реал" рассматривает возможность аренды у "Лос-Анджелес Гэлакси" славного шведского форварда Златана Ибрагимовича
Об этом сообщает Tiempo de Juego в twitter.
"Реал" летом расстался с главным бомбардиром клуба Криштиану Роналду и сейчас имеет большие трудности с забитыми голами. Поэтому мадридцы ищут результативного форварда.
"Реал" зимой может прибегнуть к помощи Златана Ибрагимовича. Сейчас швед выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси" и накануне забил в пятом матче подряд. Ибрагимович может перейти в "Реал" на правах краткосрочной аренды, как раньше это делали Дэвид Бекхэм, Тьерри Анри и Лэндон Донован.
- Ранее сообщалось, что на посту тренера "Реала" Хулена Лопетеги может заменить Антонио Конте.
- В сентябре Залатан Ибрагимович забил 500-й гол в карьере.
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