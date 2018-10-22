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Юг Испании накрыло внезапное наводнение, есть погибший

На юге Испании во время оказания экстренной помощи в результате наводнения погиб пожарный

Об этом сообщила в воскресенье местная власть, информирует Associated Press.

Пожарный исчез, когда его грузовик перевернулся на затопленной дороге в южном регионе Андалусии. Двое других пожарных, которые работали вместе с ним, спаслись, однако мужчину смыли потоки воды. Его тело нашли через несколько часов в семи километрах от того места, где он исчез.

Бурные потоки воды затопили дома, улицы и мосты в южной провинции Малага. Один железнодорожный мост поврежден. По меньшей мере шесть автомагистралей закрыли из-за непогоды, власть приостановила поездку в этом районе.

Служба погоды Испании объявила в регионе красное предупреждение – самое высокое из всех возможных.

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