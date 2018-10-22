Юг Испании накрыло внезапное наводнение, есть погибший
22 октября, 2018, 14:09
На юге Испании во время оказания экстренной помощи в результате наводнения погиб пожарный
Об этом сообщила в воскресенье местная власть, информирует Associated Press.
Пожарный исчез, когда его грузовик перевернулся на затопленной дороге в южном регионе Андалусии. Двое других пожарных, которые работали вместе с ним, спаслись, однако мужчину смыли потоки воды. Его тело нашли через несколько часов в семи километрах от того места, где он исчез.
Бурные потоки воды затопили дома, улицы и мосты в южной провинции Малага. Один железнодорожный мост поврежден. По меньшей мере шесть автомагистралей закрыли из-за непогоды, власть приостановила поездку в этом районе.
Служба погоды Испании объявила в регионе красное предупреждение – самое высокое из всех возможных.
- Напомним, на прошлой неделе 13 человек погибли в результате наводнения на испанском острове Майорка.
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