Юг Испании накрыло внезапное наводнение, есть погибший

22 октября, 2018, 14:09

На юге Испании во время оказания экстренной помощи в результате наводнения погиб пожарный

Об этом сообщила в воскресенье местная власть, информирует Associated Press.

Пожарный исчез, когда его грузовик перевернулся на затопленной дороге в южном регионе Андалусии. Двое других пожарных, которые работали вместе с ним, спаслись, однако мужчину смыли потоки воды. Его тело нашли через несколько часов в семи километрах от того места, где он исчез.

Бурные потоки воды затопили дома, улицы и мосты в южной провинции Малага. Один железнодорожный мост поврежден. По меньшей мере шесть автомагистралей закрыли из-за непогоды, власть приостановила поездку в этом районе.

Служба погоды Испании объявила в регионе красное предупреждение – самое высокое из всех возможных.