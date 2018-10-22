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Итальянский лоукостер запустит рейс из Киева в Геную

Итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines планирует с марта 2019 года запустить рейс из Киева в Геную (Италия)

Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта им. Сикорского (Жуляны).

Сейчас самолеты компании Ernest Aіrlines летают в Италию из Киева по пяти направлениям: Рим, Милан (Бергамо), Милан (Мальпенса), Неаполь, Болонья.

Отметим, что лоукост-авиакомпания Ernest Airlines с 21 марта 2019 года запустит регулярные рейсы из Харькова в Рим и Милан (Италия).

Ernest Airlines основана в 2015 году группой швейцарских и итальянских инвесторов и получила сертификат европейского авиаперевозчика 11 апреля 2017 года. На этот момент авиакомпания выполняет полеты из Киева и Львова в разные города Италии.

Авиакомпания Ernest начала свои полеты из киевского аэропорта в декабре 2018 года. Сейчас Ernest выполняет 15 рейсов в неделю в Италию из Киева.

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