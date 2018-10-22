Итальянский лоукост будет летать из Харькова в Рим и Милан
22 октября, 2018, 10:44
Итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines планирует открыть регулярные рейсы по маршрутам Харьков-Рим и Киев-Милан
Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий" со ссылкой на аэропорт Харькова.
Полеты планируют начать с 21 марта 2019 года. Рейсы из Харькова будут выполняться по четвергам, пятницам и воскресеньям.
"Билеты будут доступны в продаже уже со следующей недели. Цена начинается от 45 евро в одну сторону (ручная кладь и налоги включены)", - сообщили в аэропорту.
Перевозчик Ernest Airlines уже открыл с 11 октября рейс Киев-Рим. С 23 июня авиакомпания начала в Рим и Милан из Львова. Сейчас Ernest Airlines летает из Львова также Неаполя и Венеции.
Из Киева, кроме Рима, авиакомпания летает в Милан, Неаполь и Болонью.
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