В США из автомобиля обстреляли прохожих, 6 раненых
22 октября, 2018, 08:33
В воскресенье, 21 октября, в американском штате Флорида в городе городе Джексонвилль неизвестные начали стрельбу на улице, в результате чего 6 человек получили ранения
Об этом сообщил в Twitter местный шериф.
Согласно сообщению, ранены 6 человек в возрасте от 20 до 70 лет. Из них трое - в критическом состоянии.
Огонь был открыт из проезжавшего мимо автомобиля. По данным шерифа, стреляли с пассажирской стороны серого 4-дверного седана.
6 People Shot - #Джексонвилл— Jax sheriff's Office (@JSOPIO) 21 октября 2018 г.
-900 blk of A Philip Randolph
-Ages 20's - 70's
-3 critical
-Shot from passenger side of vehicle
-Victims were outside on the sidewalk
-Suspect vehicle is a silver/grey 4 door sedan
Call 904-630-0500 with info or email JSOCrimeTips@jaxsheriff.org. pic.twitter.com/Ye1BmkVi0j
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