В США из автомобиля обстреляли прохожих, 6 раненых

22 октября, 2018, 08:33

В воскресенье, 21 октября, в американском штате Флорида в городе городе Джексонвилль неизвестные начали стрельбу на улице, в результате чего 6 человек получили ранения

Об этом сообщил в Twitter местный шериф.

Согласно сообщению, ранены 6 человек в возрасте от 20 до 70 лет. Из них трое - в критическом состоянии.

Огонь был открыт из проезжавшего мимо автомобиля. По данным шерифа, стреляли с пассажирской стороны серого 4-дверного седана.