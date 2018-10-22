В России танк наехал на каскадера на съемках пропагандистского фильма
22 октября, 2018, 17:39
22 октября в России на съемках военного пропагандистского фильма погиб 31-летний каскадер
Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
"По сценарию танк должен был остановиться на расстоянии около трех метров от каскадера, но не остановился и совершил наезд. Потерпевший скончался по дороге в больницу", - сообщили в следственном комитете.
Событие произошло на съемочной площадке в городе Мединь Калужской области на территории недействующего аэродрома. В съемке сцены принимали участие два танка. Фильм рассказывает об обороне Москвы во время Второй мировой войны.
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