В России танк наехал на каскадера на съемках пропагандистского фильма

22 октября, 2018, 17:39

22 октября в России на съемках военного пропагандистского фильма погиб 31-летний каскадер

Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"По сценарию танк должен был остановиться на расстоянии около трех метров от каскадера, но не остановился и совершил наезд. Потерпевший скончался по дороге в больницу", - сообщили в следственном комитете.

Событие произошло на съемочной площадке в городе Мединь Калужской области на территории недействующего аэродрома. В съемке сцены принимали участие два танка. Фильм рассказывает об обороне Москвы во время Второй мировой войны.