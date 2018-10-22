В Латвии поймали еще одного российского шпиона
22 октября, 2018, 22:38
Полиция безопасности Латвии задержала местного пенсионера по подозрению в работе на спецслужбы России
Об этом сообщает LETA со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, мужчина подозревается в осуществлении шпионской деятельности в интересах России.
Сообщается, что подозреваемого задержали на прошлой неделе. Пенсионер взят под арест. В полиции безопасности Латвии пока не комментируют эту информацию.
На данный момент в Латвии под суд по делу о шпионаже в пользу России пошли два местных жителя. Один из обвиняемых собирал информацию о Национальных вооруженных силах Латвии, второй, сотрудник железной дороги, - передавал в Россию секретные сведения военного характера и сведения, составляющие коммерческую тайну.
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