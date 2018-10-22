В Киеве военный грузовик перевернулся из-за неисправных тормозов
22 октября, 2018, 18:56
В Дарницком районе Киева на улице Тепловозной военный грузовик двигался в направлении улицы Гагарина и попал в ДТП из-за неисправности тормозов
Об этом сообщают Вартови Епресо.
По предварительной информации, в какой-то момент в машине отказали тормоза, и чтобы избежать столкновения с другими участниками движения, водитель стал уходить с дороги в сторону. На повороте грузовик перевернулся на бок и полностью перегородил проезд на Дарницкое шоссе с улицы Тепловозной.
На месте происшествия медики осмотрели водителя, оказали ему первую медицинскую помощь. От госпитализации он отказался. Спасатели ГСЧС сейчас смывают с дороги горюче-смазочные материалы.
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