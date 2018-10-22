В Киеве открылся Центр изучения демократии, - Княжицкий

22 октября, 2018, 21:07

В Киеве открылся Центр изучения демократии, 25 студентов из Украины и из-за границы в течение полугода будут обучаться у ведущих экспертов в области политики, экономики и социологии

Кроме того, здесь они смогут попробовать воплотить собственные идеи и проекты, информирует Еспресо.TV.

Центр создали два года назад при поддержке Министерства иностранных дел Германии. Он набирает студентов, которые имеют интересные проекты для развития страны. Здесь молодежь из разных уголков страны имеет возможность поучиться у профессионалов и экспертов как обмениваться идеями, мнениями, расширить свои инициативы и воплотить их в жизнь.

Раз в месяц студенты Центра будут собираться в столице и обсуждать важные и актуальные вопросы в области экономики, политики и социологии. В будущем участники проекта присоединятся к развитию демократии в Украине, говорит народный депутат Украины Николай Княжицкий.

"Мы учимся строить демократию. Эту демократию будут строить молодые люди. Для Украины важно снова не сделать ошибку, не начать строить тоталитарный режим. Единственное, что нас может спасти, это очень сильная демократия, которая отстаивает европейские ценности, украинские национальные ценности", - сказал Княжицкий.

После семи месяцев обучения студенты, имея немалый багаж знаний и финансовую поддержку, смогут реализовать свои идеи уже качественно и профессионально.