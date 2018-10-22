В Киеве неизвестные почти час блокировали электричку
22 октября, 2018, 10:19
В понедельник, 22 октября, в Киеве неизвестные лица на 50 минут заблокировали движение городской электрички
Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".
Инцидент произошел на станции "Троещина 2" в 8:15.
"С 8:15 заблокировано движение городской электрички посторонними лицами на ст. "Троещина 2". На место вызвана полиция. Движение восстановлено в 9:05", - говорится в сообщении.
Подробности инцидента сейчас устанавливаются.
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