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В Керчи произошел еще один взрыв рядом с политехническим колледжем

Взрыв прогремел в здании церкви “Добрая весть”, которая расположена рядом с политехническим колледжем

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

По словам спасателей, произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением. Пострадал один человек. 13 человек эвакуировали из здания. Во время пожара удалось спасти одну женщину, которую затем доставили в Керченскую городскую больницу №1.

По предварительной версии спасателей, причиной взрыва могло стать неосторожное обращение с газовым баллоном при его замене.

 

 

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