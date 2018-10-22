В Керчи произошел еще один взрыв рядом с политехническим колледжем

22 октября, 2018, 17:50

Взрыв прогремел в здании церкви “Добрая весть”, которая расположена рядом с политехническим колледжем

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

По словам спасателей, произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением. Пострадал один человек. 13 человек эвакуировали из здания. Во время пожара удалось спасти одну женщину, которую затем доставили в Керченскую городскую больницу №1.

По предварительной версии спасателей, причиной взрыва могло стать неосторожное обращение с газовым баллоном при его замене.