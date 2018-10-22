В Керчи произошел еще один взрыв рядом с политехническим колледжем
22 октября, 2018, 17:50
Взрыв прогремел в здании церкви “Добрая весть”, которая расположена рядом с политехническим колледжем
Об этом сообщает "Крым. Реалии".
По словам спасателей, произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением. Пострадал один человек. 13 человек эвакуировали из здания. Во время пожара удалось спасти одну женщину, которую затем доставили в Керченскую городскую больницу №1.
По предварительной версии спасателей, причиной взрыва могло стать неосторожное обращение с газовым баллоном при его замене.
- Напомним, 17 октября в оккупированной Керчи в политехническом колледже произошел взрыв, в результате которого погибло 20 человек.
- Свидетели рассказали, что, кроме взрыва, слышали стрельбу, некоторые якобы видели людей с автоматами. Также сообщалось о задержании трех подозреваемых и розыске еще одного.
- Позже сообщили, в здании нашли тело предполагаемого исполнителя теракта. Предположительно, он совершил самоубийство.
- Из-за событий в Керчи Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом. Прокуратура АР Крым открыла дело по факту теракта. Порошенко выразил соболезнования украинцам, которые потеряли близких.
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