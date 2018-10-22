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В аэропорту "Киев" поймали латиноамериканского контрабандиста с 4 кг кокаина

Правоохранители аэропорта "Киев" задержали гражданина одной из латиноамериканских стран с четырьмя килограммами кокаина

Об этом сообщает Служба безопасности Украины на своей странице в Facebook.

Сотрудники СБУ во время совместной операции с ГФС, таможенным ведомством Германии, полицией города Дубаи блокировали канал контрабанды кокаина из стран Латинской Америки.

Злоумышленник прятал четыре килограмма кокаина в чемодане с двойным дном. Сейчас продолжаются поисково-следственные действия для выявления всех причастных к контрабанде кокаина и привлечения их к ответственности.

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