Украинец Лень стал героем матча чемпионата НБА
22 октября, 2018, 10:50
Результативная игра украинца Алексея Леня помогла "Атланте" одержать победу в чемпионате НБА
Об этом сообщает официальный сайт НБА.
Центровой "Атланты" Алексей Лень сделал первый дабл-дабл за новую команду. В матче с "Кливлендом" он провел на площадке 32 минуты, набрал 16 очков, сделал 11 подборов, 4 асисты, 4 блок-шота, потерпел 1 потерю и заработал 3 фола.
Лень реализовал 7 из 12 двухочковых (58.3%), а также 2 из 2 штрафных бросков.
Показатель полезности украинца составил +19 - это лучший результат в команде вместе с Треем Янгом.
Благодаря результативной игре Алексея Леня "Атланта" победила "Кливленд" со счетом 133:111.
- 18 октября Алексей Лень дебютировал за "Атланту" в регулярном чемпионате НБА.
- Алексей Лень и другой игрок НБА Святослав Михайлюк помогли сборной Украины в отборочных матчах чемпионата мира.
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