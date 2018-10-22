Украинец Лень стал героем матча чемпионата НБА

22 октября, 2018, 10:50

Результативная игра украинца Алексея Леня помогла "Атланте" одержать победу в чемпионате НБА

Об этом сообщает официальный сайт НБА.

Центровой "Атланты" Алексей Лень сделал первый дабл-дабл за новую команду. В матче с "Кливлендом" он провел на площадке 32 минуты, набрал 16 очков, сделал 11 подборов, 4 асисты, 4 блок-шота, потерпел 1 потерю и заработал 3 фола.

Лень реализовал 7 из 12 двухочковых (58.3%), а также 2 из 2 штрафных бросков.

Показатель полезности украинца составил +19 - это лучший результат в команде вместе с Треем Янгом.

Благодаря результативной игре Алексея Леня "Атланта" победила "Кливленд" со счетом 133:111.