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Украинец Лень стал героем матча чемпионата НБА


фото: REUTERS
Результативная игра украинца Алексея Леня помогла "Атланте" одержать победу в чемпионате НБА

Об этом сообщает официальный сайт НБА.

Центровой "Атланты" Алексей Лень сделал первый дабл-дабл за новую команду. В матче с "Кливлендом" он провел на площадке 32 минуты, набрал 16 очков, сделал 11 подборов, 4 асисты, 4 блок-шота, потерпел 1 потерю и заработал 3 фола.

Лень реализовал 7 из 12 двухочковых (58.3%), а также 2 из 2 штрафных бросков.

Показатель полезности украинца составил +19 - это лучший результат в команде вместе с Треем Янгом.

Благодаря результативной игре Алексея Леня "Атланта" победила "Кливленд" со счетом 133:111.

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