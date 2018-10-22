Украинцы получили 27 медалей чемпионата мира
22 октября, 2018, 13:19
Сборная Украины выиграла 27 медалей чемпионата мира по самбо среди ветеранов
Об этом сообщил глава Ассоциации ветеранов самбо Украины Юрий Климантов.
"Завершился чемпионат мира по самбо среди ветеранов в Касабланке. Наши везут домой 6 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей", - написал Климантов.
Чемпионами мира среди ветеранов стали Александр Куспиш, Сергей Лапшин, Виталий Южаков, Георгий Манучарян, Денис Стеценко и Валерий Демецкий.
- Сборной Украины по самбо устроили невероятный прием в Марокко.
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