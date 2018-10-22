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Украинцы могут выиграть рекордный джекпот лотереи США - $1,6 млрд

Джекпот самой крупной американской лотереи установил новый рекорд. После серии накоплений приз США - Мега Миллионы достигли $1,6 млрд. Это самый большой джекпот за всю историю американских лотерей - по оценкам экспертов, к тиражу, который состоится 23 октября, сумма будет расти и может достигать $2 млрд

Тираж лотереи Мега Миллионы состоится уже во вторник, 23 октября, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $1,6 миллиарда.

Принять участие в тираже может каждый, независимо от страны проживания.
Выигрышные номера по результатам прошлого тиража - 15, 23, 53, 65, 70 и "мегабол" 7. Угадай бы кто-либо из участников лотереи на прошлой неделе эти номера, ему (или ей) достался бы огромный приз в 970 миллионов долларов.
Кстати, сразу две популярные лотереи в США, Powerball и Mega Millions играют массовые призы на этой неделе, общая сумма джекпотов этих двух лотерей уже превышает 2 млрд. долларов. Многие покупают сразу несколько билетов обеих лотерей в надежде, что один из них принесет удачу.
"Все только и говорят о джекпоте и спешат покупать лотерейные билеты, - отметил Гордон Меденика, директор Mega Millions в специальном пресс-релизе. - Когда джекпоты достигают таких сумм, все начинают представлять, как меняется их жизнь в случае выигрыша. Американцы любят покупать лотерейные билеты. По данным Североамериканской ассоциации штатных лотерей, за последний год американцы потратили более $ 80 млрд на лотерейные билеты. Это больше, чем американцы тратят на кинотеатры, видеоигры, книги, музыку и билеты на спортивные мероприятия вместе взятые.
Сейчас, когда джекпот Mega Millions - США достиг $1,6 млрд, растет и интерес к участию в легендарной лотереи. По некоторым оценкам, если приз не будет сорван в этот вторник, уже на следующей неделе он может перевалить за 2 миллиарда!

Как играть в американскую лотерею онлайн?

Принять участие в тираже Мега Миллионс из Украины так же просто, как если бы вы находились в США.
Достаточно купить официальные билеты онлайн и выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера "лаки стар" (1-12).

Эксклюзивное фото с победительницей $1 млн на сайте TheLotter.

Пять номеров принесли 23-летней Натальи из Украины выигрыш в $1 млн в американскую лотерею Mega Millions. Девушка угадала пять основных номеров из выигрышной комбинации - 1, 10, 57, 66 и 75 и стала обладательницей приза второй категории.
В случае выигрыша лотерейного приза через сайт TheLotter.com победитель получает 100% выигранной суммы, будь то небольшой выигрыш или приз второй или третьей категории.

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