Украинцев предупредили о похолодании, но и пообещали потепление
22 октября, 2018, 13:56
Во вторник, 23 октября, в Украине местами возможны небольшие дожди, а в последующие дни ожидается ощутимое похолодание
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
Метеоролог отметила, что среди недели в Украине будет циклон, а это значит дожди, местами с мокрым снегом. Ветер будет усиливаться и достигнет штормовых порывов.
В Киеве 23 октября будет облачная погода, местами небольшой дождь, температура снизится до +6...+9 градусов.
Самая низкая температура воздуха будет 25 и 26 октября. Также в эти дни ожидаются дожди.
Однако на выходных в Украине ожидается потепление.
"В конце недели, в субботу и воскресенье погода опомнится, выровняется, прекратятся осадки и снова потеплеет", - подытожила госпожа Диденко.
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