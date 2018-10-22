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Украинцев предупредили о похолодании, но и пообещали потепление

Во вторник, 23 октября, в Украине местами возможны небольшие дожди, а в последующие дни ожидается ощутимое похолодание

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Метеоролог отметила, что среди недели в Украине будет циклон, а это значит дожди, местами с мокрым снегом. Ветер будет усиливаться и достигнет штормовых порывов.

В Киеве 23 октября будет облачная погода, местами небольшой дождь, температура снизится до +6...+9 градусов.

Самая низкая температура воздуха будет 25 и 26 октября. Также в эти дни ожидаются дожди.

Однако на выходных в Украине ожидается потепление.

"В конце недели, в субботу и воскресенье погода опомнится, выровняется, прекратятся осадки и снова потеплеет", - подытожила госпожа Диденко.

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