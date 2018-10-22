Травмированному Ярмоленко сделали операцию

22 октября, 2018, 11:50

Травмированный украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко перенес операцию на ахилле

Об этом сообщает "Команда 1".

Ярмоленко сделали операцию сегодня утром в одной из лондонских клиник. По словам врача "Динамо" Леонида Миронова, восстановление после подобных травм занимает около полугода.

"Сама операция, хотя она тоже имеет большое значение, не самая сложная процедура. Гораздо важнее процесс реабилитации после нее. Восстановление займет около шести месяцев, но не нужно забывать, что потом необходимо будет еще работать над мышечной массой голени, бедра и общим функциональным состоянием", - сказал Миронов.

Также стало известно, что могло повлечь травму Яромоленко. В последнем матче за сборную Украины против Чехии он получил сильный удар по ахиллу. После возвращения в клуб Ярмоленко прошел все необходимые процедуры, но в начале игры чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" украинец получил еще один удар по правой ноге, а после этого неудачно наступил на ногу и не смог продолжить матч и покинуть поле без посторонней помощи.