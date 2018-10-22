 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Травмированному Ярмоленко сделали операцию


фото: REUTERS
Травмированный украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко перенес операцию на ахилле

Об этом сообщает "Команда 1".

Ярмоленко сделали операцию сегодня утром в одной из лондонских клиник. По словам врача "Динамо" Леонида Миронова, восстановление после подобных травм занимает около полугода.

"Сама операция, хотя она тоже имеет большое значение, не самая сложная процедура. Гораздо важнее процесс реабилитации после нее. Восстановление займет около шести месяцев, но не нужно забывать, что потом необходимо будет еще работать над мышечной массой голени, бедра и общим функциональным состоянием", - сказал Миронов.

Также стало известно, что могло повлечь травму Яромоленко. В последнем матче за сборную Украины против Чехии он получил сильный удар по ахиллу. После возвращения в клуб Ярмоленко прошел все необходимые процедуры, но в начале игры чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" украинец получил еще один удар по правой ноге, а после этого неудачно наступил на ногу и не смог продолжить матч и покинуть поле без посторонней помощи.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 октября, 2018 понедельник

21 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

22 октября, 2018 понедельник

21 октября, 2018 воскресенье

20 октября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать