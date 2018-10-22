Трамп хочет создать ядерный арсенал для противодействия России
22 октября, 2018, 23:11
Президент США Дональд Трамп предупредил Россию и Китай о планах создать арсенал ядерного оружия для противодействия им
Об этом сообщает Reuters.
По словам Трампа, Соединенные Штаты намерены с помощью такого арсенала оказывать давление на РФ и КНР.
Соответствующее заявление Трамп сделал в понедельник, 22 октября, выступая перед журналистами. Он напомнил, что Россия не соблюдает договор о ядерных силах от 1987 года.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что США разорвут договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности.
В МИД РФ заявили в ответ, что главный мотив разрыва договора - мечта США об однополярном мире и что Россия примет меры, в том числе военного характера, если США воплотит в реальность свои намерения.
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