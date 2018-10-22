Сутки в зоне ООС: три украинских бойца ранены, 8 российских оккупантов уничтожено
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Оккупанты били из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское и Широкино.
Опорный пункт наших войск вблизи Водяного на Мариупольском направлении террористы обстреляли из минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Позиции украинских военных в районах Крымского и Широкиного боевики накрыли из 82-мм минометов, а вблизи Счастья по бойцах ООС целился снайпер.
В результате боевых действий трое военных из состава Объединенных сил получили ранения.
Зато, по данным разведки, в течение суток 8 оккупантов уничтожены, еще 2 - ранены.
В понедельник, 22 октября, с начала суток оккупанты из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские позиции в районе Новотроицкого.
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