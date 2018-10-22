Стало известно, когда Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться второй раз

22 октября, 2018, 09:43

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут повторно встретиться в начале 2019 года

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в администрации Трампа, передает "Интерфакс-Украина".

По словам собеседника агентства, второй саммит между лидерами США и Северной Кореи "вероятно, произойдет в какой-то момент после начала года".

Напомним, впервые Трамп и Ким Чен Ын встретились в июне 2018 года в Сингапуре. После этого сообщалось, что новая встреча лидеров может состояться в Швейцарии.