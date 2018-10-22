 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Стало известно, когда Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться второй раз


фото: tass
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут повторно встретиться в начале 2019 года

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в администрации Трампа, передает "Интерфакс-Украина".

По словам собеседника агентства, второй саммит между лидерами США и Северной Кореи "вероятно, произойдет в какой-то момент после начала года".

Напомним, впервые Трамп и Ким Чен Ын встретились в июне 2018 года в Сингапуре. После этого сообщалось, что новая встреча лидеров может состояться в Швейцарии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 октября, 2018 понедельник

21 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

22 октября, 2018 понедельник

21 октября, 2018 воскресенье

20 октября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать