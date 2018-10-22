США провели с системой SWIFT переговоры об отключении Ирана

22 октября, 2018, 13:12

Соединенные Штаты провели переговоры с межбанковской системой передачи информации SWIFT об отключении Ирана от этой системы

Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает Reuters.

По его словам, Вашингтон настаивает, чтобы Тегеран был отключен от SWIFT как в 2012 году, до подписания ядерной сделки. В США нет большинства в совете директоров SWIFT, однако Белый дом может вводить санкции в отношении системы до тех пор, пока она не отключит Иран.

Мнучин отметил, что его ведомство определит банки, которые смогут осуществлять операции с Тегераном для поставки гуманитарной помощи.

Отношения Вашингтона и Тегерана обострились в мае. Тогда президент США Дональд Трамп объявил о выходе из многосторонней ядерной сделки с Ираном и поэтапном восстановлении санкций против него. Американская и израильская власти уверены, что заключенный три года назад договор позволял иранцам получить средства на тайную разработку ядерного оружия. В Тегеране отрицают обвинения. Евросоюз не согласился со США и заявил о разработке мер, которые позволят уклониться от соблюдения американских санкций.

Договор о сворачивании Тегераном своей ядерной программы в обмен на смягчение международных санкций был подписан в 2015 году Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем, Германией - с другой.

Ранее спецслужбы США сообщали, что Россия, Иран и Китай пытаются повлиять на выборы в Конгресс.