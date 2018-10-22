США провели с системой SWIFT переговоры об отключении Ирана
Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает Reuters.
По его словам, Вашингтон настаивает, чтобы Тегеран был отключен от SWIFT как в 2012 году, до подписания ядерной сделки. В США нет большинства в совете директоров SWIFT, однако Белый дом может вводить санкции в отношении системы до тех пор, пока она не отключит Иран.
Мнучин отметил, что его ведомство определит банки, которые смогут осуществлять операции с Тегераном для поставки гуманитарной помощи.
Отношения Вашингтона и Тегерана обострились в мае. Тогда президент США Дональд Трамп объявил о выходе из многосторонней ядерной сделки с Ираном и поэтапном восстановлении санкций против него. Американская и израильская власти уверены, что заключенный три года назад договор позволял иранцам получить средства на тайную разработку ядерного оружия. В Тегеране отрицают обвинения. Евросоюз не согласился со США и заявил о разработке мер, которые позволят уклониться от соблюдения американских санкций.
Договор о сворачивании Тегераном своей ядерной программы в обмен на смягчение международных санкций был подписан в 2015 году Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем, Германией - с другой.
Ранее спецслужбы США сообщали, что Россия, Иран и Китай пытаются повлиять на выборы в Конгресс.
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