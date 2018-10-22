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Соглашение о Brexit готово на 95%, - Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщит депутатам в понедельник, что переговоры с ЕС по Brexit завершены "на 95 процентов"

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно заявлению, обнародованному перед ее выступлением, Мэй постарается подчеркнуть, что в течение последних трех недель переговоров достигнут значительный прогресс.

Она расскажет британскому парламенту, что Лондон и Брюссель достигли согласия по ряду важных вопросов, начиная от Гибралтара до будущего сотрудничества в области безопасности.

"Взяв все это вместе, 95 процентов вопросов Соглашения о выходе и протоколов к нему сейчас решены", - скажет Мэй.

Однако вопрос границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, остается критическим местом соглашения. Обе стороны хотят избежать жесткой границы. Однако Лондон и Брюссель пока что не смогли достичь реального решения.

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