Соглашение о Brexit готово на 95%, - Мэй
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Согласно заявлению, обнародованному перед ее выступлением, Мэй постарается подчеркнуть, что в течение последних трех недель переговоров достигнут значительный прогресс.
Она расскажет британскому парламенту, что Лондон и Брюссель достигли согласия по ряду важных вопросов, начиная от Гибралтара до будущего сотрудничества в области безопасности.
"Взяв все это вместе, 95 процентов вопросов Соглашения о выходе и протоколов к нему сейчас решены", - скажет Мэй.
Однако вопрос границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, остается критическим местом соглашения. Обе стороны хотят избежать жесткой границы. Однако Лондон и Брюссель пока что не смогли достичь реального решения.
- Напомним, в выходные более полумиллиона человек приняли участие в демонстрации в Лондоне с требованием провести второй референдум о Brexit.
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