Смертельная авария на Тайване: машинист поезда предупреждал о неисправных тормозах

22 октября, 2018, 12:04

За полчаса до крушения тайваньского поезда, в котором погибли по меньшей мере 18 человек, машинист сообщил техническим службам железной дороги о проблемах с тормозной системой

Об этом сообщает DW.

Пока другие детали аварии и точная причина схождение поезда с рельсов устанавливаются. На месте трагедии работают врачи, спасатели, пожарные службы и военные.

По предварительной информации, кроме 18 погибших, еще 187 человек получили ранения. Среди погибших самой молодой погибшей было 9 лет.

Напомним, 21 октября на острове Тайвань сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший популярным у туристов маршрутом. Пока не известно, есть ли среди погибших иностранные граждане.