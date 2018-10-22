 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Смертельная авария на Тайване: машинист поезда предупреждал о неисправных тормозах

За полчаса до крушения тайваньского поезда, в котором погибли по меньшей мере 18 человек, машинист сообщил техническим службам железной дороги о проблемах с тормозной системой

Об этом сообщает DW.

Пока другие детали аварии и точная причина схождение поезда с рельсов устанавливаются. На месте трагедии работают врачи, спасатели, пожарные службы и военные.

По предварительной информации, кроме 18 погибших, еще 187 человек получили ранения. Среди погибших самой молодой погибшей было 9 лет.

Напомним, 21 октября на острове Тайвань сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший популярным у туристов маршрутом. Пока не известно, есть ли среди погибших иностранные граждане.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 октября, 2018 понедельник

21 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

22 октября, 2018 понедельник

21 октября, 2018 воскресенье

20 октября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать