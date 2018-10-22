Северная и Южная Кореи договорились отвести оружие из-за границы

"Мы обсудили сроки вывода огнестрельного оружия и демонтаж охранных постов, а также способы корректировки численности дежурного персонала и проведения совместных инспекций", - говорится в заявлении министерства.

Как отмечается, три стороны провели второй раунд переговоров в Пханмунджоме, чтобы обсудить пути демилитаризации границы в связи с недавним межкорейским пактом, подписанным на саммите в прошлом месяце в Пхеньяне.

Соседние Кореи надеются отвести 11 охранных постов в радиусе 1 км вдоль Военной демаркационной линии на их границе до конца года. Они также планируют вывести все огнестрельное оружие из Объединенной зоны безопасности в Пханмунджоме и сократить до 35 человек количество сотрудников, находящихся там.

На встрече в понедельник три стороны договорились об отводе огнестрельного оружия и охранных постов с Объединенной зоны безопасности до четверга. Они планируют провести совместную проверку в течение следующих двух дней, сообщает министерство.