Сепар, сепар Леша Гай. Как фаны встретили футболиста, который отказался поддерживать украинскую армию
22 октября, 2018, 09:05
Болельщики "Марселя" встретили скандированием "Сепар" Алексея Гая, который в 2014 году отказался надеть футболку в поддержку украинской армии
Во время матча чемпионата Украины между "Олимпиком" и "Черноморцем" в Киеве болельщики донецкого клуба на трибунах скандировали "Сепар, сепар, Леша Гай".
В декабре 2014 года полузащитник "Черноморца" Гай был единственным среди игроков, кто не захотел надеть футболку в поддержку украинской армии. Тогда перед матчем "Черноморец" - "Карпаты" обе команды вышли в футболках с надписью "Слава украинской армии".
Алексей Гай раньше играл в "Шахтере", "Ильичевце" и азербайджанской "Габале". С "Шахтером" полузащитник выигрывал Кубок УЕФА и шесть раз становился чемпионом Украины.
Последним клубом Гая была российская "Кубань".
- В начале октября стало известно, что 35-летний Гай стал игроком "Олимпика".
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