22 октября, 2018, 09:05

Болельщики "Марселя" встретили скандированием "Сепар" Алексея Гая, который в 2014 году отказался надеть футболку в поддержку украинской армии

Во время матча чемпионата Украины между "Олимпиком" и "Черноморцем" в Киеве болельщики донецкого клуба на трибунах скандировали "Сепар, сепар, Леша Гай".

В декабре 2014 года полузащитник "Черноморца" Гай был единственным среди игроков, кто не захотел надеть футболку в поддержку украинской армии. Тогда перед матчем "Черноморец" - "Карпаты" обе команды вышли в футболках с надписью "Слава украинской армии".

Алексей Гай раньше играл в "Шахтере", "Ильичевце" и азербайджанской "Габале". С "Шахтером" полузащитник выигрывал Кубок УЕФА и шесть раз становился чемпионом Украины.

Последним клубом Гая была российская "Кубань".