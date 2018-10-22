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Сепар, сепар Леша Гай. Как фаны встретили футболиста, который отказался поддерживать украинскую армию


фото: UA-Football
Болельщики "Марселя" встретили скандированием "Сепар" Алексея Гая, который в 2014 году отказался надеть футболку в поддержку украинской армии

Во время матча чемпионата Украины между "Олимпиком" и "Черноморцем" в Киеве болельщики донецкого клуба на трибунах скандировали "Сепар, сепар, Леша Гай".

В декабре 2014 года полузащитник "Черноморца" Гай был единственным среди игроков, кто не захотел надеть футболку в поддержку украинской армии. Тогда перед матчем "Черноморец" - "Карпаты" обе команды вышли в футболках с надписью "Слава украинской армии".

Алексей Гай раньше играл в "Шахтере", "Ильичевце" и азербайджанской "Габале". С "Шахтером" полузащитник выигрывал Кубок УЕФА и шесть раз становился чемпионом Украины.

Последним клубом Гая была российская "Кубань".

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