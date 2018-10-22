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Российский бизнес готовится к жизни вне долларовой системы

Несколько крупных российских компаний тестируют механизмы заключения сделок за границей без расчета в долларах на фоне возможного расширения санкций США, которые уже ограничили доступ ряда компаний РФ к международной банковской системе

Об этом пишет Reuters.

Как отмечается, Кремль призывает компании заключать больше сделок с использованием других валют, чтобы сократить зависимость от доллара.

Российская Алроса, крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, сообщила, что летом завершила пробную сделку в юанях с китайским клиентом и еще одну транзакцию не в долларах с клиентом из Индии.

К числу других компаний, работающих над схожими соглашениями, входят Сургутнефтегаз, РусАгро и Норильский никель.

Российский центробанк на этой неделе сообщил о росте числа недолларовых сделок. Доля рублевых операций в сфере торговли товарами между Россией и Китаем, а также Россией и Индией на данный момент составляет от 10% до 20%.

В секторе услуг этот показатель выше, сообщил ЦБР.

Однако пространство для инициатив ограничено: крупные компании все еще существенно зависят от долларовых сделок, тогда как основная часть поступлений иностранной валюты в РФ приходится на продажу нефти, цена которой номинирована в долларах.

Кроме того, зарубежные банки, широко представленные в США, могут опасаться сотрудничества с любой компанией, которая находится под американскими санкциями, даже если расчеты по сделкам осуществляются не в долларах, сказали банкиры.

США и их союзники ввели санкции в отношении России в 2014 году за аннексию Крыма.

Вашингтон в августе пригрозил расширением ограничений, обвинив Москву в использовании нервно-паралитического вещества для атаки на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании.

Новые меры, о которых может быть объявлено в ноябре, могут коснуться долларовых сделок, говорят американские законодатели.

Специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, выступая в Атлантическом совете, пообещал вводить дополнительные санкции против России "каждый месяц-два" из-за ситуации в Украине.

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