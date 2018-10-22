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Российские оккупанты обстреляли Марьинку и ранили мирного жителя


фото: ntv
В воскресенье, 21 октября, возле Марьинки местный житель подвергся огнестрельному ранению в ногу во время обстрела города российскими террористами

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"21 октября 2018 украинской стороне СЦКК поступила тревожная информация об очередном обстреле боевиками вооруженных формирований РФ населенного пункта Марьинка. Огонь велся с направления оккупированного населенного пункта Трудовский. В результате обстрела потерпел сквозное пулевое ранение нижней конечности местный житель, гражданин Б., 1978 года рождения, который в момент попадания в него бандитской пули находился на собственном приусадебном участке", - говорится в сообщении.

Раненого мирного жителя госпитализировали в районную больницу Курахово, медики оказывают ему помощь.

  • Напомним, на протяжении 21 октября в результате вражеских обстрелов в зоне проведения Операции объединенных сил трое украинских военных получили ранения. В то же время разведка сообщила о 8 погибших и 2 раненых оккупантах.
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