Российские оккупанты обстреляли Марьинку и ранили мирного жителя

22 октября, 2018, 11:26

В воскресенье, 21 октября, возле Марьинки местный житель подвергся огнестрельному ранению в ногу во время обстрела города российскими террористами

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"21 октября 2018 украинской стороне СЦКК поступила тревожная информация об очередном обстреле боевиками вооруженных формирований РФ населенного пункта Марьинка. Огонь велся с направления оккупированного населенного пункта Трудовский. В результате обстрела потерпел сквозное пулевое ранение нижней конечности местный житель, гражданин Б., 1978 года рождения, который в момент попадания в него бандитской пули находился на собственном приусадебном участке", - говорится в сообщении.

Раненого мирного жителя госпитализировали в районную больницу Курахово, медики оказывают ему помощь.