Рева пояснил, почему субсидии являются временным явлением

22 октября, 2018, 23:37

Конечной целью программы субсидий является поддержка людей на переходный период

Об этом в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Эспрессо.TV. рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Если люди будут жить более зажиточно, то эта проблема тарифов просто отойдет на второй план. Программа субсидий – это временное явление. Это, действительно, помощь в условиях, когда люди не могут самостоятельно это сделать. Конечной целью программы субсидий является поддержка людей на этот переходный период", - сказал Рева.

По его словам, для выхода из кризиса с социальными стандартами, Украине нужно четыре-пять лет. Но это произойдет при условии последовательной социально-экономической политики.