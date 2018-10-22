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Рева пояснил, почему субсидии являются временным явлением

Конечной целью программы субсидий является поддержка людей на переходный период

Об этом в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Эспрессо.TV. рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Если люди будут жить более зажиточно, то эта проблема тарифов просто отойдет на второй план. Программа субсидий – это временное явление. Это, действительно, помощь в условиях, когда люди не могут самостоятельно это сделать. Конечной целью программы субсидий является поддержка людей на этот переходный период", - сказал Рева.

По его словам, для выхода из кризиса с социальными стандартами, Украине нужно четыре-пять лет. Но это произойдет при условии последовательной социально-экономической политики.

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