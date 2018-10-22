Рева пояснил, почему субсидии являются временным явлением
22 октября, 2018, 23:37
Конечной целью программы субсидий является поддержка людей на переходный период
Об этом в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Эспрессо.TV. рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.
"Если люди будут жить более зажиточно, то эта проблема тарифов просто отойдет на второй план. Программа субсидий – это временное явление. Это, действительно, помощь в условиях, когда люди не могут самостоятельно это сделать. Конечной целью программы субсидий является поддержка людей на этот переходный период", - сказал Рева.
По его словам, для выхода из кризиса с социальными стандартами, Украине нужно четыре-пять лет. Но это произойдет при условии последовательной социально-экономической политики.
- Ранее Рева рассказал, что после повышения цены на газ для населения правительство не ожидает уменьшения количества субсидиантов или уменьшения суммы, которую люди будут получать.
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