"Укроборонпром" передал ВСУ реактивные системы залпового огня "Ураган", которые бьют на 35 км

22 октября, 2018, 15:33

ГП “Шепетовский ремонтный завод” завершил ремонт очередной партии боевых машин и уже передал их Вооруженным силам

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпром".

" Ураган" является одной из наиболее дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня.

"За 20 секунд "Ураган" может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который гарантированно поразит цели на дальности до 35 км", - говорится в сообщении.

В частности, "Ураган" может уничтожать живую силу, небронированную, легкобронированную и бронированную технику, подразделения противовоздушной обороны и артиллерии, командные пункты, узлы связи и другие важные объекты противника.

Кроме того, требуется всего 3 минуты для того, что перевести систему из походного в боевое положение. Преимуществом "Урагана" является также наличие широкомобильного шасси 8х8, что позволяет оперативно перемещаться на позицию.