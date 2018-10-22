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"Укроборонпром" передал ВСУ реактивные системы залпового огня "Ураган", которые бьют на 35 км

ГП “Шепетовский ремонтный завод” завершил ремонт очередной партии боевых машин и уже передал их Вооруженным силам

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпром".

"Ураган" является одной из наиболее дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня.

"За 20 секунд "Ураган" может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который гарантированно поразит цели на дальности до 35 км", - говорится в сообщении.

В частности, "Ураган" может уничтожать живую силу, небронированную, легкобронированную и бронированную технику, подразделения противовоздушной обороны и артиллерии, командные пункты, узлы связи и другие важные объекты противника.

Кроме того, требуется всего 3 минуты для того, что перевести систему из походного в боевое положение. Преимуществом "Урагана" является также наличие широкомобильного шасси 8х8, что позволяет оперативно перемещаться на позицию.

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