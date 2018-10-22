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Предприятие Онищенко вернет государству 18 млн гривен

Суд взыскал в доход государства более 18 млн грн от незаконной деятельности по добыче и продаже природного газа компании "Пласт"

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В начале 2017 года прокуратура разоблачила преступную схему незаконного получения прибыли от совместной деятельности в сфере газодобычи. ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз" и Чао "Пласт" заключили договор о совместной деятельности, согласно условиям которого ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз" предоставлено право пользования Стрелочным и Архангельским газовыми месторождениями.

Чао "Пласт" обязывалось внести 71 млн грн, из которых внесло лишь 1 млн грн, при этом незаконно получало от совместной деятельности прибыль в пропорционально большем размере, чем ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз". Как следствие, государство недополучило свыше 18 млн грн от продажи газа, добытого во время действия договора.

Заместитель генерального прокурора обратился в суд с иском о признании недействительным договора о совместной деятельности, который нарушал интересы государства и общества в целом. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Отметим, что компанию "Пласт" связывают с Александром Онищенко.

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