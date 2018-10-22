Правящая партия выиграла муниципальные выборы в Польше, но проиграла в Варшаве, – экзит-пол

22 октября, 2018, 11:16

В первом туре местных выборов в Польше, по данным экзит-полов, лидирует правящая партия "Право и справедливость"

По данным опроса избирателей исследовательского центра Ipsos, PiS получила поддержку 32,3% избирателей, сообщает Rzeczpospolita.

За коалицию центристских оппозиционных партий "Гражданская платформа" и "Новочесна" проголосовали 24,7% избирателей.

На третьем месте - Польская крестьянская партия с 16,6%. Правая партия "Кукиз-15" и беспартийные кандидаты имеют 6,3% голосов избирателей, Союз демократических левых сил - 5,7%.

В Варшаве в первом туре с результатом 54,1% победил представитель оппозиционной партии "Гражданская платформа" Рафал Тжасковский.

Кандидат от правящей PiS Патрик Яки – на втором месте с 30,9% голосов избирателей. Всего на должность мэра претендовали 14 кандидатов.

В первом туре выборов были избраны мэры Варшавы, Лодзя, Вроцлава, Познани, Катовице и Люблина. Второй тур состоится в Кракове и Гданьске.

Явка избирателей была выше, чем на прошлом голосовании в 2014 году, и составляла 51,3%.

Второй тур местных выборов запланирован на 4 ноября в местах, где ни один из кандидатов не получил более половины голосов.