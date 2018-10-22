Правящая партия выиграла муниципальные выборы в Польше, но проиграла в Варшаве, – экзит-пол
По данным опроса избирателей исследовательского центра Ipsos, PiS получила поддержку 32,3% избирателей, сообщает Rzeczpospolita.
За коалицию центристских оппозиционных партий "Гражданская платформа" и "Новочесна" проголосовали 24,7% избирателей.
На третьем месте - Польская крестьянская партия с 16,6%. Правая партия "Кукиз-15" и беспартийные кандидаты имеют 6,3% голосов избирателей, Союз демократических левых сил - 5,7%.
В Варшаве в первом туре с результатом 54,1% победил представитель оппозиционной партии "Гражданская платформа" Рафал Тжасковский.
Кандидат от правящей PiS Патрик Яки – на втором месте с 30,9% голосов избирателей. Всего на должность мэра претендовали 14 кандидатов.
В первом туре выборов были избраны мэры Варшавы, Лодзя, Вроцлава, Познани, Катовице и Люблина. Второй тур состоится в Кракове и Гданьске.
Явка избирателей была выше, чем на прошлом голосовании в 2014 году, и составляла 51,3%.
Второй тур местных выборов запланирован на 4 ноября в местах, где ни один из кандидатов не получил более половины голосов.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-