Пожар на зерноскладах на Харьковщине: горело 800 кв. м, огонь локализован
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 00:47. Пожар возник на складе с семенами подсолнечника и перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы. На момент прибытия пожарных 2 складских здания уже горели полностью на площади 800 кв. м, существовала угроза распространения огня на соседние склады.
Тушение пожара осложняла большая горючая нагрузка в зданиях: в одном складе хранилось 1795 тонн семян подсолнечника, в другом - 1679 тонн пшеницы.
В 02:20 пожар удалось локализовать и предотвратить распространение огня на расположенные рядом склады. Сейчас на месте происшествия работают 22 пожарных, добровольцы, 5 пожарных автоцистерн и команда пожарного поезда. Причина пожара и размер ущерба устанавливают.
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