Пожар на зерноскладах на Харьковщине: горело 800 кв. м, огонь локализован

22 октября, 2018, 08:51

В селе Гавриловка Барвенковского района Харьковской области пожарным удалось локализовать пожар, который возник на складах зерна на территории частного сельскохозяйственного предприятия

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 00:47. Пожар возник на складе с семенами подсолнечника и перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы. На момент прибытия пожарных 2 складских здания уже горели полностью на площади 800 кв. м, существовала угроза распространения огня на соседние склады.

Тушение пожара осложняла большая горючая нагрузка в зданиях: в одном складе хранилось 1795 тонн семян подсолнечника, в другом - 1679 тонн пшеницы.

В 02:20 пожар удалось локализовать и предотвратить распространение огня на расположенные рядом склады. Сейчас на месте происшествия работают 22 пожарных, добровольцы, 5 пожарных автоцистерн и команда пожарного поезда. Причина пожара и размер ущерба устанавливают.