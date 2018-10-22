Повышение цены на газ: Порошенко предлагает расширение программы субсидий

22 октября, 2018, 16:15

Президент Петр Порошенко заявил, что правительству нужно расширить программу предоставления субсидий после роста цены на газ

Об этом президент сообщил в Twitter.

"Я поставил правительству очень жесткое требование – мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы", - заявил Порошенко.

По его словам, от роста тарифов на газ не должны пострадать наименее защищенные слои населения.

Поставил Правительству очень жесткое требование – мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы рост тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение является критическим. pic.twitter.com/8OlkJA3PcT — Петр Порошенко (@poroshenko) 22 октября 2018 г.