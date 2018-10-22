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Повышение цены на газ: Порошенко предлагает расширение программы субсидий


фото: president.gov.ua
Президент Петр Порошенко заявил, что правительству нужно расширить программу предоставления субсидий после роста цены на газ

Об этом президент сообщил в Twitter.

"Я поставил правительству очень жесткое требование – мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы", - заявил Порошенко.

По его словам, от роста тарифов на газ не должны пострадать наименее защищенные слои населения.

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