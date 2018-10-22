Повышение цены на газ: Порошенко предлагает расширение программы субсидий
22 октября, 2018, 16:15
Президент Петр Порошенко заявил, что правительству нужно расширить программу предоставления субсидий после роста цены на газ
Об этом президент сообщил в Twitter.
"Я поставил правительству очень жесткое требование – мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы", - заявил Порошенко.
По его словам, от роста тарифов на газ не должны пострадать наименее защищенные слои населения.
Поставил Правительству очень жесткое требование – мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы рост тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение является критическим. pic.twitter.com/8OlkJA3PcT— Петр Порошенко (@poroshenko) 22 октября 2018 г.
- Напомним, 19 октября Кабинет министров принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября 2018 года.
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