 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Показал, что я украинец и люблю Украину, - Хачереди объяснил, зачем показал желто-синие щитки в Москве

Футболист сборной Украины Евгений Хачериди рассказал, почему показал российским фанам щитки желто-синего цвета на матче Лиги чемпионов в Москве

Об этом он заявил в эфире программы "Профутбол".

"Щитки я не просто так показал. Когда мы после матча шли к нашим болельщикам, то с сектора "Спартака" начали тыкать пальцами, руками, говорить "Иди сюда". Я знал, что руки и пальцы мне показывать нельзя, потому что неизвестно, что потом будет. Вот я и показал щитки. Я ничего такого не сделал, а просто показал, что я украинец и люблю Украину", - сказал Хачериди.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 октября, 2018 понедельник

21 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

22 октября, 2018 понедельник

21 октября, 2018 воскресенье

20 октября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать