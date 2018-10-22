Показал, что я украинец и люблю Украину, - Хачереди объяснил, зачем показал желто-синие щитки в Москве
22 октября, 2018, 10:21
Футболист сборной Украины Евгений Хачериди рассказал, почему показал российским фанам щитки желто-синего цвета на матче Лиги чемпионов в Москве
Об этом он заявил в эфире программы "Профутбол".
"Щитки я не просто так показал. Когда мы после матча шли к нашим болельщикам, то с сектора "Спартака" начали тыкать пальцами, руками, говорить "Иди сюда". Я знал, что руки и пальцы мне показывать нельзя, потому что неизвестно, что потом будет. Вот я и показал щитки. Я ничего такого не сделал, а просто показал, что я украинец и люблю Украину", - сказал Хачериди.
- Украинский футболист ПАОК Евгений Хачериди после победы над "Спартаком" в Москве показал российским болельщикам щитки цветов украинского флага.
- В России требовали наказать Хачериди, который продемонстрировал фанам щитки цветов украинского флага.
- В итоге УЕФА решил не наказывать украинского футболиста за этот поступок.
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