Показал, что я украинец и люблю Украину, - Хачереди объяснил, зачем показал желто-синие щитки в Москве

22 октября, 2018, 10:21

Футболист сборной Украины Евгений Хачериди рассказал, почему показал российским фанам щитки желто-синего цвета на матче Лиги чемпионов в Москве

Об этом он заявил в эфире программы "Профутбол".

"Щитки я не просто так показал. Когда мы после матча шли к нашим болельщикам, то с сектора "Спартака" начали тыкать пальцами, руками, говорить "Иди сюда". Я знал, что руки и пальцы мне показывать нельзя, потому что неизвестно, что потом будет. Вот я и показал щитки. Я ничего такого не сделал, а просто показал, что я украинец и люблю Украину", - сказал Хачериди.