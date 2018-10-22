Ни шампанского, ни коньяка: Украина изменит названия спиртных напитков по требованию ЕС

22 октября, 2018, 15:02

В рамках соглашения о зоне свободной торговли Украины с ЕС украинские виноделы согласились изменить название определенных продукций

Об этом сообщает корпорация "Укрвинпром", передает "Экономическая правда".

Гендиректор "Укрвинпрома" Владимир Кучеренко отметил, что украинские виноделы готовы выполнить все требования, которые предусмотрены в рамках Соглашения об ассоциации, и перейти на новые наименования для своей продукции после завершения переходного периода.

Так, "шампанское" станет "игристым вином", а "коньяк" переименуют в "бренди". Это требование Франции, ведь названия этих напитков происходят от французских географических названий: провинции Шампань и города Коньяк.

По словам Кучеренко, несмотря на вероятное падение доходов виноделов во время перехода на новые наименования, отечественные производители готовы к этому.

Также гендиректор "Укрвинпрома" добавил, что необходимо приблизить вопрос акцизной политики к европейским стандартам, поскольку в странах ЕС столовое вино - это продукт питания и акцизный налог на него равен нулю.

В настоящее время в состав корпорации "Укрвинпром" входят 7 областных формирований и 105 отдельных виноградно - винодельческих предприятий, в том числе такие как ГК НПАО "Массандра", ЗАО "Одессавинпром", корпорации , ОАО АПФ "Таврия", ЗАО "Одесский коньячный завод", ООО ПТК "Шабо", ЗАО "Артемовский завод шампанских вин "Артемовск - Вайнери", ЗАО ЗМВК "Коктебель" и другие.