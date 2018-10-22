Непогода в Италии: в Риме затопило дороги и метро, по Милану прокатился шторм

22 октября, 2018, 12:00

В Италии разразилась непогода: в Риме прошел сильный дождь с градом, температура воздуха резко упала вдвое и достигла 8-10 градусов по Цельсию

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

В Риме в результате сильного ливня затопило дороги и несколько станций метро – несколько из них пришлось закрыть.

Во многих районах дождь сопровождался градом. Улицы превратились в реки, некоторые автомобилисты застряли в своих машинах.

В исторической базилике Сан-Себастьяно-фуори-ле-Мура уровень воды поднялся до 1,5 метра.

Подтопило улицы сицилийского города Катания. Ливни вызвали задержки рейсов в аэропорту Палермо.

Штормовой ветер прошел Миланом, повалив деревья в пригороде.

В регионе Кампания объявили "оранжевый" уровень предупреждения. Учебные заведения, в частности, в Неаполе, в понедельник не будут работать.