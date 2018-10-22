Нападение на ювелирку: полицейские задержали соучастника убийства

22 октября, 2018, 18:37

Полицейские в Одессе задержали одного из фигурантов разбойного нападения на ювелирный магазин в Киеве, во время которого злоумышленники застрелили охранника

Об этом в понедельник, 22 октября, сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

По данным правоохранителей, задержание произошло сегодня в рамках расследования разбойного нападения на ювелирный магазин на улице Данилы Щербаковского в Шевченковском районе Киева. Для раскрытия этого преступления полицейские провели ряд гласных в негласных следственных действий, в частности серию обысков и экспертиз.

"Оперативники вместе со следователями продолжали работать над сбором доказательной базы и установили личность еще одного нападавшего, который непосредственно во время совершения преступления стрелял из автомата. Получив разрешение суда, сотрудники КОРДа столичной полиции задержали его. Фигурант – гражданин Российской Федерации, 1984 года рождения, ранее в поле зрения полицейских он не попадал", - говорится в сообщении.

Фигуранта доставили в управление полиции для проведения следственных действий. Ему по согласованию с процессуальными руководителями объявили о подозрении в совершении умышленного убийства и разбойного нападения. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.