Нападение на ювелирку: полицейские задержали соучастника убийства
Об этом в понедельник, 22 октября, сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.
По данным правоохранителей, задержание произошло сегодня в рамках расследования разбойного нападения на ювелирный магазин на улице Данилы Щербаковского в Шевченковском районе Киева. Для раскрытия этого преступления полицейские провели ряд гласных в негласных следственных действий, в частности серию обысков и экспертиз.
"Оперативники вместе со следователями продолжали работать над сбором доказательной базы и установили личность еще одного нападавшего, который непосредственно во время совершения преступления стрелял из автомата. Получив разрешение суда, сотрудники КОРДа столичной полиции задержали его. Фигурант – гражданин Российской Федерации, 1984 года рождения, ранее в поле зрения полицейских он не попадал", - говорится в сообщении.
Фигуранта доставили в управление полиции для проведения следственных действий. Ему по согласованию с процессуальными руководителями объявили о подозрении в совершении умышленного убийства и разбойного нападения. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
- Напомним, сообщение о нападении, сопровождаемом убийством охранника, Нацполиция получила в 20:00. Инцидент произошел на улице Данилы Щербаковского.
- Позже появились неподтвержденные сведения об использовании грабителями Peugeot 307, которое после совершения преступления они сожгли.
- Позже автомобиль, который преступники, вероятно, использовали для дерзкого ограбления ювелирного магазина на столичных Нивках, обнаружен в гаражном кооперативе.
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