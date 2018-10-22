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На Волыни вымогатели маскировались под бойцов Нацгвардии

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Волыни участников организованной группировки, которые под видом нацгвардейцев совершали разбойные нападения

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что злоумышленники причастны к разбоям, грабежам, вымогательствам средств у людей в разных областях страны.

"При этом они использовали форму со знаками различия Нацгвардии", - добавили в ведомстве.

По информации СБУ, задержанные приехали из Киевщины на Волынь, чтобы "расширить "географию" преступной деятельности". Их задержали в Маневицком районе при попытке совершения разбойного нападения на местного предпринимателя.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 189 УКУ (вымогательство) проверяется причастность указанных лиц к совершению других преступлений.

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