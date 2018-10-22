На Тайване поезд сошел с рельсов: 18 погибших, более 100 раненых

22 октября, 2018, 09:16

21 октября на острове Тайвань сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате чего погибли 18 человек, по меньшей мере 148 получили ранения

Об этом сообщает ВВС-Украина.

Поезд следовал до города Тайчжун на восточном побережье Тайваня. Около 16:50 по местному времени все 8 вагонов сошли с рельсов.

В скоростном поезде находилось 340 человек. На место инцидента прибыли врачи, спасатели, работники пожарной службы и военные.

Причина аварии сейчас устанавливается.

Поезд следовал популярным среди туристов маршрутом. однако информации о том, находились ли на борту иностранцы, пока нет.