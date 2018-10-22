На Тайване поезд сошел с рельсов: 18 погибших, более 100 раненых
22 октября, 2018, 09:16
21 октября на острове Тайвань сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате чего погибли 18 человек, по меньшей мере 148 получили ранения
Об этом сообщает ВВС-Украина.
Поезд следовал до города Тайчжун на восточном побережье Тайваня. Около 16:50 по местному времени все 8 вагонов сошли с рельсов.
В скоростном поезде находилось 340 человек. На место инцидента прибыли врачи, спасатели, работники пожарной службы и военные.
Причина аварии сейчас устанавливается.
Поезд следовал популярным среди туристов маршрутом. однако информации о том, находились ли на борту иностранцы, пока нет.
17 people died and 101 more got injured in Yilan, Taiwan, today after their train derailed. Good luck to all the victims who are fighting against death and all the relatives. #Taiwan #Yilan pic.twitter.com/kykX2xK802— Lionel Piguet (@lionelpiguet) 21 октября 2018 г.
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