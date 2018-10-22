На Луганщине российские оккупанты не позволяют забрать тела гражданских, которые подорвались на мине

22 октября, 2018, 13:44

Российские оккупанты игнорируют запросы украинской стороны о прекращении огня с целью эвакуации тел двух мирных жителей, 18 октября подорвались на взрывном устройстве вблизи населенного пункта Золотое-4 Луганской области

Об этом сообщил начальник пресс-центра Объединенного командного пункта Объединенных сил полковник Леонид Матюхин, передает "Укринформ".

"Несмотря на то, что трагедия произошла на территории, неподконтрольной ВСУ, представители командования Объединенных сил неоднократно присылали противоположной стороне запросы на режим тишины с целью эвакуации тел погибших. Но со стороны российско-оккупационных войск данные запросы были проигнорированы с целью фальсификации реального положения дел и усиления напряжения среди местного населения", - сказал Матюхин.

Военный отметил, что этот случай не является исключением в насыщенной местами минирования "серой зоне".

Жители подконтрольного украинским властям населенного пункта Золотое-4 мужчина 1973 года рождения и женщина 1972 года рождения подорвались на взрывном устройстве 18 октября, когда шли в направлении оккупированного Золотого-5. Тела погибших остались лежать на месте трагедии неподалеку от позиций оккупантов. Наблюдатели ОБСЕ запустили в сторону Золотого беспилотник и предоставили координаты предполагаемого места нахождения тел, родственники погибших обратились к Красному Кресту с просьбой вернуть тела для захоронения.

Однако, по данным украинской стороны Совместного центра контроля и координации, боевики не стали эвакуировать тела погибших, которые лежат просто под открытым небом.