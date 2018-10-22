На Донбассе кремлевские наемники обстреляли Объединенные силы из гранатометов и пулеметов
22 октября, 2018, 19:24
На Донбассе российские боевики в течение понедельника минимум 5 раз нарушили режим прекращения огня. Больше всего обстрелов зафиксировано вблизи Марьинки
Об этом сообщил штаб Объединенных сил в своем вечернем сведении в Facebook.
"Противник совершал обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь российско-оккупационных войск велся по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое и Лебединское. В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры украинских подразделений и частей сразу принимают решение на открытие огня в ответ", - отметили в штабе.
В результате обстрелов ни один военнослужащий украинской сегодня не пострадал. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.
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