На Донбассе кремлевские наемники обстреляли Объединенные силы из гранатометов и пулеметов

22 октября, 2018, 19:24

На Донбассе российские боевики в течение понедельника минимум 5 раз нарушили режим прекращения огня. Больше всего обстрелов зафиксировано вблизи Марьинки

Об этом сообщил штаб Объединенных сил в своем вечернем сведении в Facebook.

"Противник совершал обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь российско-оккупационных войск велся по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое и Лебединское. В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры украинских подразделений и частей сразу принимают решение на открытие огня в ответ", - отметили в штабе.

В результате обстрелов ни один военнослужащий украинской сегодня не пострадал. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.