 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Донбассе кремлевские наемники обстреляли Объединенные силы из гранатометов и пулеметов

На Донбассе российские боевики в течение понедельника минимум 5 раз нарушили режим прекращения огня. Больше всего обстрелов зафиксировано вблизи Марьинки

Об этом сообщил штаб Объединенных сил в своем вечернем сведении в Facebook.

"Противник совершал обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь российско-оккупационных войск велся по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое и Лебединское. В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры украинских подразделений и частей сразу принимают решение на открытие огня в ответ", - отметили в штабе.

В результате обстрелов ни один военнослужащий украинской сегодня не пострадал. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 октября, 2018 понедельник

больше новостей

22 октября, 2018 понедельник

21 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать